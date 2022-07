Dybala, ecco perché ha scelto la Roma: c'è una clausola di appena 15mln per andare via

C'è una clausola rescissoria nel contratto di Dybala con la Roma.

C'è una clausola rescissoria nel contratto di Dybala con la Roma. Come riportato da Sportmediaset, l'argentino si legherà ai colori giallorossi per i prossimi tre anni con opzione anche per il quarto per uno stipendio che toccherà i 6 milioni annui (4,5/5 di parte fissa più bonus facili da ottenere), ma all'interno dell'accordo sarà presente anche una clausola rescissoria di circa 15 milioni di euro che ha contribuito alla buona riuscita della trattativa.