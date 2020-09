Dybala il prossimo Milik? Chiede 12mln ed è in scadenza 2022: la Juve valuterà offerte

Resta in bilico la posizione di Paulo Dybala. L'attaccante argentino chiede 12mln di euro netti a stagione per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riferito da Sportitalia, non è escluso che la Juventus possa valutare delle offerte proprio a fine mercato, considerando che la prossima estate il valore scenderebbe ad un anno dalla scadenza.