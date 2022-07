Dybala, in Serie A poche offerte: ci pensa lo United

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Trovano conferme le anticipazioni emerse su queste colonne a proposito di Paulo Dybala. Il Corriere della Sera oggi in edicola spiega che nelle prossime ore è previsto un contatto a Londra tra l'entourage e il Manchester United per parlare del futuro della Joya.

Un incastro che ovviamente riguarderebbe anche Cristiano Ronaldo (qui il retroscena anticipato da TMW sull'intesa tra CR7 e il Bayern Monaco in caso di addio a Robert Lewandowski e che potrebbe così portare Dybala allo United come suo erede. Dopo il mancato scambio con Romelu Lukaku, si è riaccesa con forza la pista inglese dei Red Devils per l'argentino.