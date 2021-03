Dybala può lasciare la Juve: è un pupillo di Sarri, se troverà squadra lo chiamerà per averlo

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un rebus. L'attaccante bianconero - scrive La Gazzetta dello Sport - quasi sicuramente ragiona sulla possibilità di andare a scadenza tra un anno. In passato ha sempre scelto di restare alla Juve, ma ultimamente il club bianconero manda messaggi contrastanti in cui lo mette in discussione. La Juve, non è un mistero, due estati fa lo avrebbe scambiato per Lukaku con il Manchester United ed è probabile che in questi mesi si torni sul punto.

PEDINA DI SCAMBIO? - La Juventus - scrive la rosea - parlerà con le grandi d'Europa (Barcellona, Atletico, PSG, Tottenham, Liverpool) per trovare un incastro. Operazione non semplice visto che la Joya non gioca da mesi e non riceve offerte importanti da anni.

VARIANTE SARRI - Il futuro di Dybala potrebbe essere legato a quello di Maurizio Sarri, l'uomo che gli ha voluto bene, calcisticamente parlando. Un affetto ricambiato, visto che Dybala è stato il primo a ringraziare Sarri sui social dopo l'esonero del tecnico da parte della Juve. Sarri aspetta una chiamata, se dovesse trovare una squadra, magari all'estero, una chiamata al suo pupillo Dybala sicuramente la farà.