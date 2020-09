Dzeko bloccato da Milik, Sky - La Juve vira su Suarez: serve indennizzo al Barça

Continua la ricerca dell'attaccante in casa Juventus. La trattativa per Dzeko è praticamente bloccata, anche a causa dell'incastro che dovrebbe portare Milik in giallorosso, operazione al momento non ancora chiusa. Ed allora per i bianconeri torna il nome di Luis Suarez, attaccante del Barcellona, per il quale proprio la Juve potrebbe provare l'affondo, come riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale: "Juventus-Suarez, proseguono ancora i contatti tra le parti. L’accordo economico con il giocatore sembra quasi raggiunto, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Si attendo infatti novità sul fronte Barcellona, che deve liberare l’attaccante uruguaiano dandogli anche la buonuscita che desidera.

La Juventus però gode di ottimi rapporti con il Barcellona, e per sbloccare l’affare Suarez non è escluso che possa esserci un piccolo indennizzo da destinare nelle casse blaugrana

Si tratterebbe di un pagamento sotto forma di bonus a determinate condizioni, per facilitare così la conclusione dell’operazione".