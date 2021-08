Dzeko è quasi un nuovo calciatore dell'Inter: prime visite terminate

Per Edin Dzeko prima parte di visite mediche terminate: il bosniaco, prossimo acquisto dell'Inter, che l'ha scelto per l'eredità di Lukaku, ha infatti lasciato l'Humanitas per dirigersi verso il CONI. Sarà qui che Dzeko otterrà l'idoneità sportiva, imprescindibile per diventare il nuovo centravanti nerazzurro.