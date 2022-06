Dzeko in uscita dall’Inter: contatti in corso con il Valencia di Gattuso

Con l'arrivo di Lukaku e Dybala l'Inter nelle prossime settimane avrà la necessità di sfoltire il suo reparto avanzato, non solo con l'addio di Alexis Sanchez.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'arrivo di Lukaku e Dybala l'Inter nelle prossime settimane avrà la necessità di sfoltire il suo reparto avanzato, non solo con l'addio di Alexis Sanchez. Vista la mancanza di offerte per Correa e l'incedibilità di Lautaro, al momento - riporta 'Sport Mediaset' - l'indiziato numero uno ad andare via è Edin Dzeko: per il bosniaco, contatti in corso col Valencia di Gennaro Gattuso.