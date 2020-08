E' fatta per i rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui: cifre e durata degli accordi

Non solo Zielinski e Maksimovic, il Napoli è pronto a blindare altri due elementi con rinnovo ed adeguamento del contratto. E' stato trovato l'accordo infatti per Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Secondo quanto riferisce il giornalista Niccolò Schira, il nazionale italiano allungherà fino al 2025 con opzione per il 2026 a 2,8mln a stagione. Per il portoghese invece prolungamento fino al 2025 con nuovo ingaggio da €2,5mln a stagione.