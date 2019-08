È il giorno dello scambio Danilo-Cancelo. CdM: lontana l'ipotesi Hysaj-Juve, Roma in pole

Lo scambio tra Juventus e Manchester City si è finalmente compiuto: Danilo si veste di bianconero, Joao Cancelo di celeste e dalla Premier League, oltre al cartellino del brasiliano, arriveranno anche 28 milioni, cifra finale per chiudere una trattativa che si è prolungata nelle ultime settimane. Danilo arriverà oggi a Torino, per sostenere le visite mediche, mentre Cancelo ha già lasciato l'Italia in direzione Manchester.

ROMA IN POLE PER IL HYSAJ - Stando a quanto riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno tale affare sembra escludere l’ipotesi Hysaj per la Juventus. Ora per il terzino albanese in uscita dal Napoli è in pole la Roma.