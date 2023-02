E' il miglior Lozano mai visto al Napoli. Ma il futuro è tutto da scrivere

TuttoNapoli.net

Per Hirving Lozano la sterzata col Napoli è arrivata un mese fa a Salerno: parte titolare contro i granata, nelle ultime sette gare ha cominciato dal primo minuto per cinque volte. Non segna un gol da novembre, eppure per Spalletti oggi è inamovibile.