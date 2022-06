E' l'ultima occasione per incassare 40mln da Koulibaly: due club esteri su di lui

Kalidou Koulibaly resta o va via? Tra le questioni in sospeso, in casa Napoli, c'è anche questa. Ne scrive l'edizione online de La Repubblica:

Kalidou Koulibaly resta o va via? Tra le questioni in sospeso, in casa Napoli, c'è anche questa. Ne scrive l'edizione online de La Repubblica: "Corretto il tentativo di veto su Koulibaly, trascurando che proprio ieri il gigante senegalese ha compiuto 31 anni, che nel 2023 sarà comunque libero di vendersi a chi vuole, che solo ora il Napoli può tentare di incassare i 40 milioni fissati come ultimo prezzo a Barcellona e Chelsea, che Koulibaly sarà assente in autunno per seguire la sua Nazionale. È già successo per la Coppa d’Africa. Ha saltato 11 partite su 38, ma è stata formidabile la coppia Rrahmani-Juan Jesus".