È partita l'asta per Bremer: questa la valutazione di Cairo

Tutti pazzi per Gleison Bremer. Cairo valuta il suo centrale 40 milioni sul mercato italiano, e qualcosina in più per l'Inghilterra e la Germania. La new entry nella corsa al brasiliano è il Bayern Monaco, mentre i club di Serie A si sono sin qui spinti fino a 30 milioni, bonus compresi. Il vantaggio dei club nostrani - sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport - sono le possibili contropartite: qualora fosse la Juve ad affondare per il centrale, ad esempio, i granata potrebbero strappare condizioni d'acquisto migliori per il riscatto di Mandragora, attualmente fissato a 9 milioni. Il Milan potrebbe proporre prospetti come Lazetic, Colombo o Gabbia.

Tra i profili "spendibili" in casa Inter, invece, ci sarebbe Andrea Pinamonti, che sembra però destinato a finire al Sassuolo in cambio di Scamacca e Frattesi. Non mancano però le alternative: da Gagliardini a Sensi, passando per jolly offensivi come Mulattieri e Salcedo, o il portiere Radu.