E' partito l'assalto a Navas! Dalla Francia: il Napoli rilancia a 4,5mln per 3 anni!

Il Napoli non si ferma. Dopo Ndombele e Raspadori, il club partenopeo sta provando a chiudere il mercato col super-colpo Keylor Navas. Il Napoli punta alla rescissione del contratto col PSG - con una buonuscita per rinunciare all'oneroso contratto attuale - per poi firmare un triennale col Napoli. Secondo i colleghi di Footmercato, il club partenopeo è disposto ad arrivare fino a 4,5mln di euro più bonus per convincere l'esperto estremo difensore.