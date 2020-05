"È più forte di Lozano", "Ci vogliono due palloni": tifosi divisi sul ritorno di Ounas

La notizia del mancato riscatto da parte del Nizza di Adam Ounas ha riacceso la voglia di mercato da parte dei tifosi. Centinaia i commenti sulla nostra pagina di Facebook, tifosi scatenati a commentare il rientro dell'esterno algerino. Per molti Ounas "tornerà comodo perché è più forte di Lozano" e per altri è un giocatore "individualista e per il quale ci vorranno due palloni". Insomma, c'è chi vorrebbe restasse in organico e chi volentieri lo cederebbe di nuovo, magari in prestito. I messaggi si sprecano, così come i punti di vista.