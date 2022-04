E se il Napoli acquistasse due esterni per sostituire Insigne?

Gerard Deulofeu ha 28 anni, contratto in scadenza nel 2024 ed è un vecchio obiettivo di mercato del Napoli, che lo cercò nel 2018

Gerard Deulofeu ha 28 anni, contratto in scadenza nel 2024 ed è un vecchio obiettivo di mercato del Napoli, che lo cercò quando era ancora al Barcellona nel famoso inverno dei 91 punti del 2018. In questa stagione è esploso con l'Udinese, ha segnato 12 gol, si è messo in mostra, ha confermato di trovarsi a proprio agio in un campionato che aveva conosciuto anni prima al Milan. Per il Napoli potrebbe essere una buona soluzione sulla sinistra accanto a Kvaratskhelia come esterno di sicuro valore su cui puntare senza indugi e senza rischi, anche un modo per aiutare il giovanissimo georgiano a crescere senza fretta nella mattonella di campo ricoperta per dieci anni da Insigne.