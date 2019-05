"E' un addio", Hazard conferma il passaggio al Real: anche per questo Sarri andrà via

Eden Hazard andrà al Real Madrid per 115mln di sterline. L'indiscrezione del mese scorso ha trovato conferme dal diretto interessato che dopo la vittoria dell'Europa League è uscito allo scoperto: "Penso sia un addio questo, ma nel calcio non si sa ma. Adesso è il momento di una nuova sfida". L'addio della stella della squadra, trascinatore per gran parte dell'anno, sarebbe per la stampa inglese tra le cause della decisione di Sarri di non continuare.