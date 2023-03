Ecco la super-cifra che il Napoli chiede per Osimhen e la clausola variabile di Kim

De Laurentiis pronto a blindare Kvara ma in caso di proposte indecenti potrebbe perdere Osimhen

"Napoli, Osimhen via per 160 milioni e la clausola di Kim oscilla tra 55 e 70" scrive Il Mattino oggi in edicola. De Laurentiis pronto a blindare Kvara ma in caso di proposte indecenti potrebbe perdere Osimhen. Il nigeriano non ha clausola ma se dovesse arrivare un'offerta da 150-160 milioni sarebbe difficile, se non impossibile, dire di no e resistere. Per Kim invece verrà la clausola, variabile, firmata al momento dell'arrivo: "una clausola rescissoria variabile a seconda dell'acquirente dai 55 ai 70 milioni di euro. Da esercitare, nel caso, a giugno".