El Shaarawy in uscita dalla Roma: tra le ipotesi c'è anche il Napoli, la situazione

Il Napoli segue diversi profili, in vista della campagna acquisti della prossima estate. Uno di questi, come scrive oggi Il Corriere dello Sport, è Stephan El Shaarawy (26): l'attaccante italo-egiziano sarebbe in uscita dalla Roma, e potrebbe partire per una cifra tra i 15 ed i 20 mln di euro. Lo scambio con la Juve, che cederebbe Perin ai giallorossi, sarebbe una delle ipotesi in piedi, mentre Napoli ed Inter sarebbero le alternative, con il ritorno al Milan da escludere.