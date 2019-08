Elmas il futuro gioiello: sarà il tuttofare di Ancelotti che ha già una cosa in comune con Fabian

Non tutti lo conoscevano prima del suo arrivo. Si sono informati su di lui quando è stato accostato per la prima volta al Napoli e ora non vedono l'ora di goderselo. Sanno che Elif Elmas è un talento purissimo. D'altronde, com'era capitato con Fabian Ruiz, è stato Ancelotti a richiederlo. Il tecnico del Napoli ha spinto per il suo arrivo e la società lo ha accontentato. Poco più di 15 milioni per strapparlo al Fenernahce e alla concorrenza. Elmas, classe '99, voleva solo il Napoli. Si tratta di un centrocampista moderno, perfetto per il gioco di Ancelotti. Sa fare diverse cose e ha enormi margini di crescita. Ha tecnica per impostare, forza fisica per accettare i contrasti ma anche senso del gol. Si è messo in luce nella prima amichevole col Marsiglia innescando Insigne per il gol di Mertens ma anche col Barcellona, quando è stato chiamato in causa. Un futuro 'Fabian' inteso come colpo in prospettiva ma pronto già per l'immediato. Elmas si inserirà alla perfezione nei meccanismi del Napoli e potrà ricoprire più ruoli. Tutti col talento che lo contraddistingue.