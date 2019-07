Elmas imminente: attende solo il via libera del Napoli per volare in Italia

Eljif Elmas sarà il prossimo colpo di mercato del Napoli. Stando a quanto scrivono i colleghi de Il Mattino, non appena sarà completato il trasferimento di Marko Rog al Cagliari (leggermente slittato per ragioni burocratiche) il centrocampista macedone raggiungerà l'Italia: aspetta solo il via libera del club azzurro, poi salirà su un aereo per sostenere le visite mediche a Roma e raggiungere poi Dimaro.