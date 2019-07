Elmas, l'esperto di calcio turco: "Non è molto rapido ma ha due grandi qualità. Sul ruolo..."

Senad Ok, giornalista del portale turco Milliyet, ha rilasciato una intervista a Radio Sportiva: “Elif Elmas? Non è molto rapido ma è molto forte ed intelligente. Deve giocare a centrocampo o vicino l’attaccante, nel vivo del gioco. Quando è arrivato al Fenerbahçe non ha giocato per 6 mesi, ma il Fenerbahçe non è forte ed ha il problema di vincere. A Napoli invece può mostrare il suo talento. Dobbiamo vederlo in una grande squadra e Napoli lo è" ha concluso.