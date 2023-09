Emergenza in attacco, il Bari dei De Laurentiis ricorre agli svincolati: in arrivo un ex Roma

Come scrive Tuttosport nei giorni scorsi c'erano stati dei contatti con la Sampdoria, oggi invece la squadra che sembra essere in pole è il Bari.

Il mercato degli svincolati in Serie B si accende soprattutto per un nome: il centravanti italo-nigeriano Stefano Okaka, 34 anni, lo scorso 18 agosto si è separato dai turchi del Basaksehir dove era giunto nel 2021 dopo l’ultima esperienza in Italia, nell’Udinese. L'attaccante, come affermato anche dal fratello-agente nei giorni scorsi, ha già ricevuto una cinquantina di offerte. Come scrive Tuttosport nei giorni scorsi c'erano stati dei contatti con la Sampdoria, oggi invece la squadra che sembra essere in pole è il Bari.

La squadra di Mignani, alle prese con diversi infortuni in attacco, potrebbe riuscire ad ingaggiarlo entro questa settimana. Dopo le partenze di Cheddira e Folorunsho, nel reparto offensivo si sono già infortunati i nuovi arrivati Menez (rottura del legamento crociato per l'ex Milan) e Diaw.