Emerson e il precedente Bakayoko: ADL spera che il Chelsea cambi idea

Emerson Palmieri, terzino della nazionale italiana che ha già lavorato con Spalletti a Roma, è il primo vero obiettivo di mercato del Napoli per la corsia destra, ma il Chelsea non prende in considerazione la formula del prestito, come accaduto per Bakayoko. Se ne riparlerà più avanti e il Napoli, intanto, valuta le alternative, su tutte quella di Nuno Tavares. Lo scrive Repubblica oggi in edicola.