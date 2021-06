Emerson, l'ingaggio è un ostacolo aggirabile: operazione alla Lozano e Osimhen

Tra i problemi segnalati nell'affare che il Napoli sta provando a portare avanti per arrivare a Emerson Palmieri c'è anche quello dell'ingaggio. Ma l'ostacolo è aggirabile, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "L’ingaggio di oltre 4 milioni netti potrebbe essere un problema aggirato attraverso una spalmatura del contratto (quello attuale coi londinesi scade l’anno prossimo) in più stagioni e inoltre la legge di stabilità consentirebbe al club di poter avere dei costi limitati al lordo, così come avviene già per Lozano e Osimhen".