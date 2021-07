Emerson, l’insider del Chelsea: vuole il Napoli ed i club si accorderanno

Emerson Palmieri è il nome in cima alla lista di Spalletti e del Napoli come nuovo terzino sinistro. La società azzurra continua a monitorare l’italo-brasiliano ed è pronta all’affondo per accaparrarsi il laterale. L’insider del Chelsea, Andreas Korssund, su Twitter, rivela: “Emerson Palmieri vuole passare al Napoli. Ha espresso il suo desiderio sia al Napoli che al Chelsea e ora i club stanno lavorando per trovare un accordo. Il Napoli ha già fatto un'offerta di circa 10 milioni di euro”.

Emerson Palmieri wants to join Napoli. He has told both Napoli and Chelsea about his wish and now the clubs are working to find an agreement. Napoli have already placed a bid of around € 10m. #CFC #Napoli