Emerson pallino di Giuntoli, ma non solo: 3 nomi per rinforzare le corsie

Tutto pronto, il Napoli è già concentrato sul mercato, ha individuato i ruoli da ricoprire e gli obiettivi da voler raggiungere, tra difficoltà e margini di trattativa. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Ghoulam potrebbe partire e come terzino sinistro Emerson Palmieri del Chelsea è un pallino di Giuntoli, ma rappresenta un obiettivo molto complicato. A gennaio invece era pronta l’intesa per Tsimikas dell’Olympiakos, solo la mancata partenza dell'algerino ha frenato l’affare che potrebbe riproporsi in futuro. Sulla fascia destra piace Faraoni del Verona.