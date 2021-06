Emerson Palmieri e la saudade della Serie A: Inter in pole, Napoli subito dietro

C’è la saudade del Brasile e quella dell’Italia. Legato al Chelsea da un contratto fino al 2022, Emerson Palmieri è stato una comparsa nella squadra che ha vinto la Champions League. Appena 15 presenze stagionali, di cui soltanto sette da titolare. Il posto all’Europeo lo ha difeso, ma per il futuro (leggasi Qatar 2022) il ct Mancini gli ha fatto capire chiaro e tondo che deve giocare di più.

Per questo, e anche perché di interessamenti se ne registrano, il futuro di Emerson Palmieri vede la prospettiva di un ritorno in Serie A. Piace da tempo all’Inter, che cambierà a sinistra, ma è un pensiero del Napoli e di Spalletti. Così come della Juventus, soprattutto se Alex Sandro dovesse lasciare Torino. Sin qui, i Blues non hanno mai aperto a particolari sconti, con una richiesta attorno ai 20 milioni e la ritrosia ad accettare la formula del prestito. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.

Squadra - Chelsea

Prossima stagione - Inter (40%), Napoli (20%), Juventus (20%), Chelsea (10%), altro (10%)