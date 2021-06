Emerson Palmieri in uscita dal Chelsea: la conferma dall'interesse per un altro esterno sinistro

Il migliore dell'Italia in questo Europeo? Senza dubbio Leonardo Spinazzola, una treno sulla fascia. E le sue prestazioni non sono certo passate inosservate. Ora lo osserva attentamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti e non solo, pure in Premier chiedono di lui, lo stesso Chelsea che vorrebbe cedere Emerson. La Roma è attenta a ogni tipo di offerta, ma non vuole prendere in considerazione lo scambio con Borja Mayoral. Lo riporta Il Messaggero.