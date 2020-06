Emerson Palmieri, la Juventus fa concorrenza a Napoli e Inter: i bianconeri hanno un vantaggio

Con l'assenza di Alex Sandro sulla corsia di sinistra, la Juventus potrebbe dare anche un'accelerata sul mercato per quanto riguarda la corsia di sinistra. Il club bianconero è molto attenta alle trattative nonostante la stagione sia ancora in corso e il campionato, ancora da conquistare, necessità di ancora dodici giornate per concludersi.

CONCORRENZA AL NAPOLI - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il ds Paratici avrebbe posato gli occhi su Emerson Palmieri del Chelsea, con cui Sarri ha vinto un'Europa League nella passata stagione. La concorrenza, malgrado le smentite dell'agente, è rappresentata dall'Inter e dal Napoli - riferisce il quotidiano - con la dirigenza bianconera che vuole tentare l'anticipo definitivo per l'esterno italo-brasiliano.