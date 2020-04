Emerson Palmieri, non solo Napoli: Juve in pole, nuovi contatti col Chelsea

Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra la Juventus e il Chelsea per parlare di Emerson Palmieri, sul quale c'è anche il Napoli. Il club bianconero si sente in pole per l'acquisto dell'esterno italo-brasiliano e con i Blues potrebbero essere diversi gli argomenti da trattare per raggiungere un'intesa. La squadra londinese dovrà per forza aggiornare le fasce da mettere a disposizione di Frank Lampard visto i tanti giocatori in uscita e proprio con la Juve potrebbe intavolare qualche scambio in tal senso. A riportarlo è Tuttosport.