Emerson Palmieri, ora ci pensa la Juve per la prossima estate

Ma intanto il laterale sinistro della Nazionale, la scorsa estate a un passo dal Napoli, è nome sulla lista di Cherubini

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Emerson Palmieri è una ipotesi forte per la Juventus 2022/23. Molto dipenderà dalla cessione - possibile, ma non scontata - del brasiliano Alex Sandro. Ma intanto il laterale sinistro della Nazionale, la scorsa estate a un passo dal Napoli, è nome sulla lista di Cherubini per una fascia mancina che necessita di essere rinforzata per la prossima stagione.

Classe '94, Emerson Palmieri è di proprietà del Chelsea ma oggi è in forza all'Olympique Lione, club che la scorsa estate l'ha acquistato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Difficile che l'OL lo riscatterà: non perché non stia facendo bene, anzi. Però i costi per un club come quello francese sono importanti. Il Chelsea, che a gennaio l'avrebbe riportato a Londra, contribuisce infatti a parte dell'ingaggio, mentre in caso di riscatto per circa 15 milioni di euro tutto sarebbe a carico dell'OL. Molto, molto difficile.

Discorso diverso per la Juventus: l'ingaggio di Emerson Palmieri, oggi di poco inferiore ai 3 milioni a stagione, è in linea col club bianconero. E il profilo è di quelli che piacciono e non poco: presto verrà approfondito il discorso, ma la Juve c'è. Dopo l'addio alla Roma maturato ormai più di quattro anni fa, Emerson Palmieri in estate potrebbe rientrare in Italia.