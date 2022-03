Emerson Palmieri sul futuro: "Sono felice di fare bene al Lione, ma vedremo a fine stagione"

Il terzino della Nazionale Emerson Palmieri ha rilasciato una lunga intervista al portale francese 'So Foot' e ha parlato anche del suo futuro.

Il terzino della Nazionale Emerson Palmieri ha rilasciato una lunga intervista al portale francese 'So Foot' e, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche del suo futuro. Nonostante il rendimento ottimo a fine stagione l'Olympique Lione difficilmente lo riscatterà: l'italo-brasiliano tornerà al Chelsea, ma la Juventus per la prossima stagione è ipotesi forte: "E' difficile - ha detto - dire qualcosa su questo tema, anche perché non ho nuove informazioni a riguardo. Sono felice di fare bene il mio lavoro qui, vedremo a fine stagione".