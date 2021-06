Emerson prima scelta, ma c'è un doppio problema che rende tutto complicato

Il primo obiettivo per la fascia sinistra, la vera priorità del Napoli sul mercato, resta Emerson Palmieri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che specifica però come l'unica formula che per il momento Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli prendono in considerazione è quella del prestito. Una volontà che cozza con quella del Chelsea, che per cederlo chiede 12-15 milioni di euro. C'è, inoltre, il problema ingaggio: l'ex Roma a Londra guadagna 4 milioni di euro.