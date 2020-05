Emery attacca l'Arsenal su Pépé: "Non è pronto, io volevo Zaha!"

Intervistato dal Daily Mail, Unai Emery parla della sua esperienza all'Arsenal e del fatto che alcuni giocatori, come Pépé, non fossero stati richiesti: "Pépé è un buon giocatore ma necessita di tempo. Quando c'ero io le sue prestazioni non erano all'altezza. Io ero dell'idea che fosse necessario un giocatore che conoscesse il campionato inglese, che non avesse bisogno di un periodo di adattamento. Avevo avuto un incontro con Zaha. L'avevo visto una ventina di volte e certe prestazioni mi avevano convinto che era il giocatore che poteva fare al caso nostro. Era il giocatore che volevo e lui voleva venire. Ma il club ha deciso per Pépé perché era più giovane, rappresentava il futuro. Io risposi: ok, ma noi dobbiamo vincere ora e questo ragazzo (Zaha) ti fa vincere le partite".