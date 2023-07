Empoli, accelerata per Zerbin: ma Garcia vuole conoscerlo in ritiro

TuttoNapoli.net

L'Empoli accelera per Alessio Zerbin. L'esterno del Napoli, che Garcia vorrebbe comunque valutare in ritiro per capire cosa farne, è un obiettivo dei toscani, che vorrebbero far crescere un nuovo giovane in un ambiente tranquillo sotto la guida del tecnico Paolo Zanetti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sono inserite altre due squadre nella corsa al classe '99: Lecce e Bologna infatti si sono fiondate su di lui. Da capire la volontà del Napoli.