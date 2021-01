Empoli, ag. Parisi svela: "Giuntoli me lo ha chiesto in estate"

Intervistato da Radio Punto Nuovo il procuratore Mario Giuffredi ha parlato del terzino Fabiano Parisi in forza all'Empoli, svelando un interessante retroscena di calcio mercato che riguarda il Napoli "Giuntoli me lo ha chiesto in estate. Diverrà un giocatore in Nazionale. Chi è sveglio lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo maggiorato".