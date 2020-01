Empoli, Corsi: "Ciciretti vuole venire, dobbiamo trovare la formula giusta"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli: “ Ciciretti? Ha espresso la volontà di venire ad Empoli, con il Napoli dobbiamo approfondire e lo faremo nei prossimi giorni, non posso dire più di questo. Dobbiamo verificare chi ha la volontà di fare un'esperienza con noi, molti sono delusi dal fatto di non poter andare in Serie A. Se Ciciretti desse quello che diede al Benevento tre anni fa, ci tornerebbe molto utile. Da qui a trovare la formula giusta passerà qualche giorno o forse non si troverà".

DI LORENZO - "Ha avuto una crescita straordinaria con noi ed anche ora sta crescendo. E' sicuramente una piacevole sorpresa".