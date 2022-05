Empoli, Parisi: "Futuro? Solo a fine stagione parlerò con Giuffredi per decidere"

Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli che piace tanto al Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport

Lei e Asllani piacete all’Inter e con Zurkowski siete sul taccuino di altri top club. Ne parlate? "No, non pensiamo al nostro futuro, siamo concentrati sul presente. Poi, certo, essere accostati alle grandi squadre è stimolante e gratificante. Ma bisogna rimanere con i piedi per terra e pensare soltanto alla prossima partita".

Davvero non pensa al futuro? "Ripeto, voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifosi. Poi penserò ai tre impegni con l’Under 21, importantissimi. Solo dopo ragionerò col mio procuratore Mario Giuffredi sul mio futuro. Prenderemo la decisione migliore per il mio percorso".