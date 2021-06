Empoli, Parisi resterà anche la prossima stagione: Napoli alla finestra per il 2022

E' considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico giovanile nostrano Fabiano Parisi. Il difensore mancino è stato protagonista nella cavalcata con l'Empoli culminata con la promozione in Serie A. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il laterale resterà anche la prossima stagione in Toscana mentre fra un anno potrebbe anche scattare la corte del Napoli.