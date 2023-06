Empoli, programmate le visite mediche di Vicario col Tottenham: le cifre dell'affare

Mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità, ma come riportato da Sky Sport il portiere ha già programmato le visite mediche con il club inglese.

Il futuro del portiere Guglielmo Vicario sarà al Tottenham. Mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità, ma come riportato da Sky Sport il portiere ha già programmato le visite mediche con il club inglese e nelle prossime ore volerà a Londra per sottoporsi ai test prima di firmare per gli Spurs e salutare la Serie A.

L'estremo difensore è stato convinto dal Tottenham, con il quale ha già trovato la quadra sull'ingaggio, mentre l'Empoli ha chiuso la trattativa con gli inglesi sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Mancano quindi solo alcuni aspetti burocratici prima dell'ufficialità, ma un altro giocatore italiano lascerà il nostro Paese per trasferirsi in Inghilterra.