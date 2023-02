Entourage Botman apre al Napoli: "Se c'è disponibilità di ogni parte in causa tutto è possibile"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco Miniero, agente sportivo, membro dell’entourage di Botman

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Francesco Miniero, agente sportivo, membro dell’entourage del difensore del Newcastle Sven Botman: “Quest’anno vedere il Napoli è un piacere e deve esserlo per tutti gli sportivi. Non so se questa stagione sia ripetibile, ma quest’annata è frutto di una programmazione. Poi è chiaro che ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma credo che il Napoli sia in grado di aprire un ciclo. Sento parlare dell’impresa del Napoli come una sorpresa, ma non lo è perchè questa è una realtà da anni, anzi va presa come esempio.

Il Napoli ha coraggio, perchè lasciare andare Koulibaly e prendere Kim non è da tutti, ma lo stesso Kvaratskhelia nessuno pensava potesse esplodere così. In un momento in cui il calcio italiano sta attraversando enormi difficoltà economiche, bisogna prendere esempio dal Napoli e investire di più sullo scouting.