Entourage Demme: "Piaceva alla Fiorentina, sarebbe perfetto per Italiano"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Busiello, agente di Demme, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Per prima cosa ha specificato che del futuro del tedesco se ne sta occupando il papà, poi ha aggiunto: "Prima Diego piaceva alla Fiorentina come ad altri club. Rientra perfettamente nel gioco di Italiano perché smista palla velocemente. Per il suo futuro, comunque, è presto fare qualsiasi discussione".