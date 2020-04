Entourage Icardi: "Ancora presto per discutere dell'interesse del Napoli"

"E' ancora presto per poter discutere di un interesse del Napoli per Maurito". Rispondono così dall'entourage di Mauro Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la possibilità dell'attaccante argentino, attualmente in prestito dall'Inter al PSG (con riscatto in bilico), di vestire la maglia del Napoli nel corso della prossima stagione. Il gradimento azzurro per l'ex Sampdoria c'è proprio dai tempi blucerchiati.