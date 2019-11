Entro 10 giorni Ibra decide il suo futuro: pressing Milan, Napoli alla finestra

L’attesa prosegue. Il Milan aspetta un segnale, o meglio, una risposta da Zlatan Ibrahimovic, che, nel frattempo, ha già cominciato a incidere sul management dell’Hammarby, club del quale è diventato socio al 25 per cento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mentre prepara il futuro da imprenditore, Ibra continua a pensare a come chiudere in bellezza la carriera.

I rossoneri, come detto, attendono fiduciosi. Non a caso, i vertici di via Aldo Rossi non hanno ancora avviato un piano B e aspettano senza ansia, anche se avrebbero preferito una risposta più veloce. Maldini e Boban sono convinti di aver presentato un’offerta importante (6 milioni di euro per 18 mesi), proposta difficilmente migliorabile dal punto di vista economico. Dal canto suo, Ibrahimovic si è preso ancora un po’ di tempo. Secondo Mihajlovic, il forte attaccante deciderà fra una decina di giorni. Il Napoli resta alla finestra.