Era seguito dal Napoli, ora Todibo può finire in una big di Premier

Affari in vista sull'asse Nizza-Manchester, con il Barcellona spettatore interessato. I Red Devils, dopo aver ingaggiato Mount, Onana e Hojlund, avrebbero messo nel mirino Jean-Clair Todibo, difensore francese in forza al Nizza che ha tanti estimatori anche in Serie A: lo segue la Juventus, in passato ci aveva provato il Napoli. L'ex giocatore del Barcellona, riporta la stampa inglese, è una specifica richiesta fatta da Erik ten Hag alla dirigenza dello United: un giocatore forte fisicamente, veloce e con un piede educato, cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni vissute sulla Costa Azzurra. Ci sarebbe però un problema non da poco: la trattativa non può entrare nella fase calda perché il Manchester United deve prima sfoltire il reparto offensivo.

E il primo nome sulla lista è sempre quello di Harry Maguire, che però starebbe rifiutando tutte le possibili destinazioni. Costato 87 milioni di euro nel 2019, l'ex centrale del Leicester è ormai diventato un peso per tutti. Spettatore interessato, dicevamo, il Barcellona: il club blaugrana, due anni fa, ha ceduto a titolo definitivo Todibo al Nizza per 8,5 milioni, riservandosi il 20% sulla rivendita. La valutazione del giocatore è intorno ai 35 milioni e questo vorrebbe dire che nelle casse dei catalani potrebbero entrare ben 7 milioni di euro.