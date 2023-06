Erede Kim, chi è il difensore olandese consigliato da Krol?

Alto 193 cm, il centrale ha collezionato 39 presenze in due anni in Germania, l'ultima stagione è diventato titolare.

L'ex difensore del Napoli Ruud Krol, parlando di mercato a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sponsorizzato un giovanissimo centrale che potrebbe fare al caso del club azzurro in caso di cessione di Kim. Si tratta di Micky van de Ven, difensore olandese classe 2001 del Wolfsburg. L'ex Volendam, acquistato dai tedeschi nel 2021 per 3,5mln di euro, è già da tempo sul taccuino di diversi club europei e sta ben figurando all'Europeo Under 21.

Alto 193 cm, il centrale ha collezionato 39 presenze in due anni in Germania, l'ultima stagione è diventato titolare. Nel corso della giovane carriera ha giocato anche da terzino sinistro. Ha un contratto col Wolfsburgcol fino al 2027 ed una valutazione di mercato molto alta, secondo Transfermarkt 30mln.