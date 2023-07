Erede Kim, dalla Francia rilanciano il nome di Todibo. Ma la concorrenza non manca

In Francia Jean-Clair Todibo ha ritrovato lo smalto perso in Spagna, al Barcellona.

In Francia Jean-Clair Todibo ha ritrovato lo smalto perso in Spagna, al Barcellona. Nelle ultime due stagioni il centrale classe '99 è stato il perno del Nizza, l'annata 2022/23 è stata brillante ed è riuscito ad accumulare 34 presenze in campionato, 9 in Conference League e una in Coupe de France. E così l'ex difensore blaugrana ha riacquisito appeal sul mercato.

Interessamenti da ogni nazione, anche dall'Italia

Stando a quanto riferito da Nice-Matin, il giocatore piace a diversi club in giro per il mondo. In Inghilterra Newcastle, West Ham e Aston Villa ci stanno facendo un pensierino, in Francia è stato accostato al Paris Sain-Germain, ma il quotidiano nizzardo scrive che anche il Napoli è uno dei club interessati. Tuttavia - si legge - Todibo sta bene a Nizza e non forzerà una cessione.