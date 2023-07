Erede Kim, Itakura resta in pole ma servono 15mln di euro

Sarà una settimana importante la prossima, con il giapponese e Kilman che si sfideranno per diventare il post-Kim Min-jae.

Ko Itakura resta in pole per la difesa del Napoli, ma per far arrivare ad un'intesa con il 'Gladbach serviranno 15 milioni di euro. Sarà una settimana importante la prossima, con il giapponese e Kilman che si sfideranno per diventare il post-Kim Min-jae. Più complicato arrivare a Le Normand e Scalvini causa costi elevati, restano defilati Ibanez, Ito, Doekhli e Schuurs.

L'alternativa. Max Kilman, come riportato da Il Mattino, resta il nome più gettonato in caso di fumata nera per Itakura. I contatti con il Wolverhampton proseguono, ma 30 milioni di euro sono tanti. Tuttavia la trattativa può decollare da un momento all'altro, malgrado il Tottenham resti molto attivo e pronto al sorpasso. Il discorso per Kilman può riprendere quota nel prossimo futuro.