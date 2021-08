Estupinan, tempo scaduto: resta al Villarreal! Da Milano: il Napoli chiedeva ancora tempo

Sembrava essere in pole position, ma il nome di Pervis Estupinan va depennato dalla lista del ds Giuntoli. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Calciomercato.it, oggi il Villarreal ha comunicato agli azzurri che il tempo per concludere l’operazione è scaduto, rispondendo al Napoli che aveva chiesto qualche giorno per completare un’altra cessione (quella di Ounas). Un’occasione persa per gli azzurri, che - si legge - una settimana fa avevano raggiunto un’intesa per un prestito oneroso (a circa 1.5mln di euro) e diritto di riscatto da 17mln.