EveningStandard - Mourinho vuole Koulibaly a gennaio: 110mln per il difensore il più caro della storia

Ancora un'autorevole indiscrezione sul futuro di Kalidou Koulibaly: secondo l'Evening Standard, il Manchester United starebbe seriamente considerando di acquistare il difensore azzurro e renderlo il più caro della storia, molto più di Van Dijk. Per De Laurentiis sarebbe in arrivo un'offerta da 100 milioni di sterline, circa 112 milioni di euro e la novità è che l'assalto partirebbe già da gennaio. Il presidente del Napoli ha già rifiutato due offerte per il suo prezioso centrale, e se arrivasse ancora un suo 'no', i Red Devils si fionderebbero su Alderweireld, Maguire, Skriniar e Romagnoli, tutti nel mirino. Mourinho spera di poter approfittare dell'uscita dei partenopei dalla Champions League per sferrare il gran colpo, ma è praticamente impossibile che il patron decida di privarsi di un suo pezzo pregiato a stagione in corso (d'altronde, non lo ha mai fatto). Discorso diverso, invece, per l'estate prossima, nella quale di fronte a tali, astronomiche cifre, la cessione del senegalese potrebbe essere presa seriamente in considerazione.